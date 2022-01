Esse bolo de banana caramelizada vai te conquistar

Calda

1- Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar;

2- Leve ao fogo baixo e quando estiver bem dourado, junte a água fervente;

3- Mexa com uma colher e deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar;

4- Forre com esta calda uma forma retangular (23x32cm) untada;

5- Corte as bananas ao meio, no sentido do comprimento, distribua sobre a calda e reserve.

Massa

6- Em um liquidificador, bata o leite condensado, o leite, a canela, o óleo e os ovos;

7- Coloque a mistura em um recipiente e junte a farinha e o fermento peneirados, misturando bem;

8- Despeje sobre as bananas carameladas;

9- Leve ao forno médio-alto (200ºC), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar. Deixe amornar, desenforme e sirva.