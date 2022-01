Esse creme de mandioquinha gratinado é de dar água na boca

1- Pré-aqueça o forno a 180 ºC;

2- Em uma tigela, misture bem a mandioquinha, o creme de leite, o sal, 2 colheres de queijo parmesão e adicione noz-moscada a gosto;

3- Distribua metade da mistura em 6 tigelas refratárias individuais (9 cm de diâmetro x 4 cm de profundidade);

4- Coloque 1 colher de requeijão cremoso no centro de cada tigela, cubra com o restante do creme de mandioquinha e alise a superfície;

5- Em uma frigideira pequena, leve ao fogo o açúcar, mexendo sempre, até começar a caramelizar;

6- Adicione a cebola e mexa até que fique levemente murcha e caramelizada;

7- Distribua as cebolas nas tigelas e polvilhe com o restante do queijo parmesão;

8- Coloque as tigelas em uma assadeira e leve ao forno por 15 minutos ou até gratinar. Sirva quente como entrada ou acompanhando um filet mignon grelhado.

Dicas

- Se preferir, faça a receita sem a cebola caramelizada.

- Faça essa receita em uma travessa de 30 cm x 20 cm.