Esse escondidinho de presunto vai te surpreender

Purê

1- Descasque e corte as mandioquinhas em pedaçoes pequenos e leve para cozinhar em água até que fiquem macias;

2- Escorra as mandioquinhas ainda quentes, amasse-as bem com o auxílio de um garfo, tempere com sal e pimenta;

3- Junte o creme de leite aos poucos até ficar um purê liso e leve, finalize misturando o fermento em pó e reserve;

Recheio

4- Em uma panela, refogue em um pouco de azeite o alho-poró, adicione os tomates picados e 1 colher (sopa) de água. Deixe cozinhar até que o tomate amoleça;

5- Junte o presunto picado e refogue um pouco. Adicione o milho e tempere com sal e pimenta-do-reino;

6- Adicione o restante da água e deixe cozinhar até que levante fervura;

7- Adicione a farinha de trigo (se achar necessário) e misture até que o caldo fique cremoso. Junte a salsinha picada, misture bem e reserve;

Montagem

8- Em um recipiente que possa ir ao forno ou micro-ondas, monte seguindo a ordem: purê, recheio, requeijão, purê e finalize com o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180°C ou micro-ondas até derreter/dourar o queijo.