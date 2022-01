Esse pastel mineiro é perfeito para receber os amigos em casa

1- Em uma panela, coloque a água, a margarina e o sal. Leve ao fogo para ferver;

2- Acrescente a farinha e o fubá. Mexa bem, retire do fogo e deixe esfriar um pouco;

3- Acrescente o ovo, sove bem a massa para pastel e reserve;

4- Em outra panela, doure a cebola na margarina em fogo médio;

5- Acrescente a carne e refogue;

6- Coloque o tomate e a cenoura, mexa bem;

7- Adicione a água, o caldo de costela, a salsa, a pimento-do-reino e o sal;

8- Abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos, até que a cenoura esteja macia;

9- Divida a massa de pastel em quatro partes;

10- Com um rolo, abra as partes separadamente, cada uma com uma espessura de 0,5 cm (use filme de PVC);

11- Com um cortador, faça círculos de 0,8 cm;

12- Coloque o recheio, feche as bordas e finalize o fechamento com um garfo. Sua receita de massa de pastel está pronta;

13- Frite os pastéis em óleo quente e sirva quentes. Pronto, agora você já sabe como fazer pastel!