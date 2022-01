Esse ravióli de carne vai te surpreender

1- Para o recheio, coloque em uma panela o azeite, a carne, a cebola e o alho. Tempere com sal. Misture bem e deixe refogar;

2- Junte a farinha e refogue por mais 3 minutos. Deixe esfriar;

3- Misture as duas farinhas em um bowl;

4- Na mesa faça um montinho de massa e abra uma cavidade no centro. Coloque o ovo e a pitada de sal;

5- Comece misturando com o garfo até a massa ficar firme e sem líquidos. Sove muito bem a massa com as mãos até ficar homogênea. Deixe descansar por 15 minutos;

6- Abra a massa na mesa. Pincele a massa com água. Distribua o recheio de carne em bolinhas. Cubra com a massa e corte quadradinhos;

7- Cozinhe a massa em água fervente com sal até ficar al dente. Sirva com molho de tomate.