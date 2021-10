Faça seu próprio creme crocante de avelãs com chocolate

Coloque as avelãs em uma assadeira e leve para assar em forno a 180°C até ficarem crocantes e levemente douradas. Retire do forno e ainda quente embrulhe-as em um pano levemente umedecido e esfregue bem as avelãs no pano para que boa parte da casquinha fininha se solte da avelã.

Leve as amêndoas sem casca para assar em forno a 180°C até ficarem crocantes e levemente douradas.

Em uma panela misture bem o leite integral, o leite em pó e o açúcar demerara. Leve ao fogo para aquecer.

Pique os chocolates em pedaços bem pequenos. Derreta os chocolates no microondas, pausando e mexendo sempre para não queimar.

Em um processador triture as avelãs e amêndoas tostadas. Aos poucos vá colocando o chocolate derretido e processe mais um pouco.

Quando formar uma pasta homogênea coloque aos poucos o leite aquecido com o açúcar e continue processando até que o leite tenha incorporado totalmente no chocolate.

Coloque em um vidro e conserve na geladeira.