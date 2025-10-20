Fantasminha CakePop: receita decorativa para o dia das Bruxas

Com a ponta dos dedos, misture em uma vasilha a Manteiga sem sal, o açúcar refinado, a farinha de trigo, as raspas de limão e as gemas.

Trabalhe a massa apenas até ficar homogênea, cuidando para criar “liga”.

Leve a massa para refrigerar por 30 minutos, envolta em plástico filme.

Disponha a massa em uma assadeira. Forme uma camada espessa, mas procure deixar na mesma altura para facilitar o assamento.

Leve para assar em forno pré-aquecido a 180°C, por 22 minutos.

Retire do forno e deixe esfriar.

Modelagem e Finalização:

Em um bowl, esfarele a massa fria. Forme uma farofa grosseira.

Junte o Leite Condensado. Aos poucos, mexa com as pontas dos dedos para formar uma massa compacta, que solte facilmente do bowl.

Faça bolas de aproximadamente 5 g.

Derreta o chocolate branco no micro-ondas, em períodos de 30 em 30 segundos, em potência média.

Molhe a ponta do palito para pirulito no chocolate branco derretido e o coloque em uma das bolas de massa de Leite Condensado. Repita o processo até terminar as bolas de massa.

Mantenha o chocolate derretido e liso, mexendo sempre. Se necessário, volte ao micro-ondas para conseguir o ponto correto.

Passe as bolinhas, já com os palitos, no chocolate branco.

Deixe secar em uma superfície lisa, forrada com papel manteiga.

Misture uma pequena porção de chocolate branco com corante preto para chocolate.

Com a ajuda de um pincel, a ponta de um palito ou um saco de confeiteiro com a ponta fina, faça os olhos e as bocas dos “fantasmas”.

Deixe secar.