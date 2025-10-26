Farfalle à calabresa: em menos de meia hora você terá uma refeição deliciosa

1 - Em uma panela média, derreta 1 colher (sopa) da margarina em fogo médio e doure a cebola.

2 - Junte a linguiça e as uvas passas. Refogue por 2 minutos.

3 - Ferva 1 xícara (chá) do leite e dissolva o cubo do caldo sabor Bacon. Junte ao refogado.

4 - Dissolva o amido de milho no leite restante, junte ao refogado e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Misture as ervilhas e reserve.

5 - Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem e coloque em uma travessa. Misture o restante da margarina e cubra com o molho. Sirva em seguida.

6 - Se desejar, misture 50 gramas de presunto picado.

7 - Para diminuir o tempo de preparo, cozinhe o macarrão enquanto prepara o molho. Dessa forma os dois ficarão prontos ao mesmo tempo.

8 - Sirva acompanhado de salada de folhas verdes e tomate cereja.