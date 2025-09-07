Pesquisar

Receita saudável

Farofa de banana com queijo coalho: o acompanhamento ideal para seu almoço ou janta

Receita: Yoki
07 set 2025 às 11:00

Reprodução / Yoki
Tempo de Preparo Rendimento
h 50 min
8 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 6 colheres (sopa) margarina
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 cebola cortada em cubos
  • ½ pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 pitada de sal
  • 3 bananas da terra cortada em cubos (reserva 6 rodelas já fritas para enfeitar)
  • 200 g de queijo coalho cortado em cubos
  • 3 colheres (sopa) de cebolinha verde picada
  • 2 xícaras (chá) de Farinha de Mandioca Grossa
  • Sal a gosto
Modo de preparo

1 - Em uma panela, aqueça 2 colheres da margarina e doure o alho e a cebola, até murchar.

2 - Junte o pimentão e refogue. Adicione o sal, apague o fogo e reserve.

3 - Em uma frigideira, aqueça as 4 colheres de margarina restante e frite as bananas por 15 minutos (até ficarem douradas), mexendo sempre.

4 - Apague o fogo, retire as rodelas de banana e reserve.

5 - Em uma tigela, junte as bananas em cubos fritas, o refogado de pimentão, o queijo, a cebolinha e a farinha de mandioca.

6 - Misture bem e verifique o sal.

7 - Enfeite com as bananas reservadas e sirva quente.

