Feijão tropeiro vegano com couve crispy é delicioso

1- Em uma panela, coloque 2 colheres de azeite e refogue, em fogo médio, a cebola e o alho até ficarem levemente dourados;

2- Adicione o feijão e o tofu defumado e refogue por um minuto;

3- Tempere com a páprica defumada, o cominho, o sal, a pimenta biquinho e a pimenta-do-reino;

4 Acrescente as castanhas picadas e a farinha de mandioca torrada, refogue por mais 2 minutos e desligue;

5- Para finalizar, adicione o cheiro-verde e a couve crispy.

Couve Crispy

1- Distribua as tiras de couve em uma assadeira, deixando um espaço entre as tiras para que fique crocante, acrescente uma colher de azeite e mexa para espalhar em todas as tiras;

2- Leve para assar por 15 minutos, em fogo preaquecido a 180°C. Após esse tempo, mexa com um espátula para assar uniformemente e deixe por mais 5 a 10 minutos ou até as tiras ficarem murchas e crocantes.