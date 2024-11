Focaccia de alho-poró fácil e deliciosa

Massa

1 - Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento e metade da água até ficar homogêneo.

2 - Junte o tempero, 3 colheres (sopa) do azeite e, aos poucos, a água restante. Misture por 2 minutos, ou até ter uma massa lisa e elástica.

3 - Forre uma assadeira média com papel-manteiga e unte com o azeite restante. Com as mãos, espalhe a massa até ficar na espessura de 0,5 cm, cubra com um pano limpo e deixe descansar por 40 minutos ou até dobrar de tamanho.

Cobertura

4 - Faça “furos” na superfície da massa com a ponta dos dedos, distribua o alho-poró, o tempero e o azeite.

5 - Leve ao forno médio (200 graus), pré-aquecido, por 30 minutos, ou até dourar. Retire do forno e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Focaccia, receita tradicional da cozinha italiana

Focaccia diferente com alho negro que fica maravilhoso!

Focaccia de preguiçoso com alecrim e flor de sal

Focaccia de cupim: simples e muito gostoso!

Focaccia de carne