Frango crispy com batata doce palha caseira

1. Em um recipiente coloque a batata ralada e o sal e deixe por 2 minutos (para desidratar um pouco). Esprema, para retirar o excesso de líquidos, e seque-as com a ajuda de papel-toalha;

2. Em uma assadeira, espalhe as batatas raladas, de modo que elas não fiquem sobrepostas, regue-as com azeite e leve ao forno a 220°C por, aproximadamente, 20 minutos;

3. Depois de prontas, coloque as batatas sobre papel-toalha. Sirva as batatas-palha com o filé recheado.