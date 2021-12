Frango ou chester com legumes é ótima opção para a ceia

1. Tempere o frango com sal e pimenta por dentro e por fora.

2. Recheie com as cebolas inteiras descascadas.

3. Numa assadeira meio funda e untada com azeite, forre com as cenouras metade das cebolinhas descascadas, os talos de salsinha e a pimenta picada.

4. Coloque o iogurte, a cerveja, o alecrim e tampe a assadeira (vale alumínio com o lado brilhante pra dentro).

5. Leve ao forno em 180/200 graus até ficar macio.

6. Retire a tampa, pincele o frango com a manteiga, acrescente as batatas e o resto das mini cebolas que vão cozinhar enquanto o frango doura. Se tiver secado todo o líquido da assadeira, acrescente um pouco de água pra não grudar tudo no fundo.

7. Quando a casca estiver bronzeada, retire do forno e sirva.