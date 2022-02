Fricassé de frango com crisps de batata doce para um jantar especial

Creme de milho

1- Derreta a margarina e use a cebola e o alho. Acrescente a farinha de trigo e mexa bem por 2 minutos. Acrescente o milho (sem o líquido) e refogue por 3 minutos;

2- Acrescente o creme de leite e deixe cozinhar por mais 10 minutos em fogo baixo. Tempere com sal, pimenta e noz moscada;

3- Bata em um liquidificador para obter o creme.

Frango cremoso

1- Em uma panela de pressão, doure o frango inteiro, caramelizando bem o fundo da panela;

2- Acrescente água (quantidade suficiente para cobrir o frango) e com uma espátula de silicone solte toda a caramelização do fundo da panela, tampe e deixe cozinhar na pressão por 20 minutos;

3- Depois que a pressão sair, retire o frango da água, descarte a pele e desfie o frango com a ajuda de um garfo ou uma batedeira;

4- Refogue na margarina o alho e a cebola, acrescente o tomate e refogue até murchar, e em seguida acrescente o frango desfiado e misture bem;

5- Finalize com o leite de coco e deixe cozinhar por mais 5 minutos.

Crisps de batata doce

1- Rale as batatas em um ralador grosso. Misture bem com azeite e espalhe em uma assadeira antiaderente;

2- Coloque no forno a 170°C por cerca de 20 minutos ou até ficarem douradas;

3- Retire do forno e espere esfriar para ficarem crocantes e soltar da assadeira. Tempere com sal e pimenta do reino.

Montagem

1- Coloque no fundo da travessa o frango, o creme de milho por cima e distribua a muçarela;

2- Leve ao forno até gratinar;

3- Finalize com os crisps de batata.