Gaspacho de uvas verdes

1- Coloque os pepinos descascados cobre uma peneira, acrescente um pouco de sal e deixe escorrer por 20 minutos;

2- Bata no liquidificador as uvas, o pepino, o alho, o vinho e o balsâmico. Por fim, acrescente o azeite lentamente;

4- Misture com um garfo e acrescente sal e pimenta;

5- Leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

Dica: na hora de servir, distribua o gaspacho em bowls e decore com as amêndoas, aneto e as uvas partidas ao meio.