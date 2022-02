Humita: versão argentina do creme de milho

1- Com uma faca, debulhe a espiga: corte os grãos rentes ao sabugo. Bata o milho com o leite no processador de alimentos;

2- Aqueça o azeite e a manteiga. Refogue a cebola até ficar transparente, sem deixar dourar;

3- Acrescente o milho e a páprica. Cozinhe até o creme engrossar;

4- Junte o queijo e misture. Ajuste o sal. Desligue o fogo. Junte o manjericão e misture. Sirva imediatamente.