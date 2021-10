Incremente o arroz com brócolis e amêndoas

1. Em um liquidificador, bata as folhas do brócolis com a água, até obter uma mistura homogênea. Reserve.

2. Pique o buquê de brócolis em pedaços pequenos e reserve.

3. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue o arroz até ficar brilhante.

4. Junte o sachê de tempero, o sal e a mistura da folha do brócolis, e o brócolis picado.

5. Cozinhe em fogo baixo, por cerca de 20 minutos, com a panela parcialmente tampada.

6. Polvilhe as amêndoas, aguarde 5 minutos e sirva a seguir.