Iogurte anti-ansiedade é uma sinergia nutricional de sucesso!

1 - Bata a cenoura e o iogurte no liquidificador até virar um creme liso.

2 - Coloque as amêndoas e misture bem.

3 - Em uma taça, faça camadas: primeiro, o creme de iogurte com as amêndoas e depois, a manga. Finalize com o coco ralado.

Dica

Você anda muito ansioso? Essa sinergia nutricional com iogurte, cenoura, amêndoas, manga e coco ralado possui todos os aminoácidos necessários para produzir nossos neurotransmissores de relaxamento. Conta também com as vitaminas A, D e E, para ajudar o nosso fígado a processar melhor as toxinas geradas pela ansiedade e ainda o TCM, que é a gordura que "nutre" nossos neurônios para uma melhor comunicação. Vamos à receita!