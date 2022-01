Irresistível: bomb cheese com mix de queijos e tomatinho confitado

1- Pré-aqueça o forno 180ºC;

2- Para a massa, junte em uma tigela o leite com o açúcar e o fermento e misture;

3- Acrescente o ovo e, em seguida, a farinha de trigo. Coloque uma pitada de sal e sove até a massa ficar bem lisa;

4- Volte para a tigela, cubra com um pano e deixe fermentar por 1h;

5- Depois de descansar, corte a massa em pedaços e recheie cada um com os queijos, fazendo bolinhas;

6- Unte uma forma de furo no meio com manteiga e coloque as massas recheadas preenchendo toda a volta;

7- Pincele os pãezinhos com a gema diluída em um pouco de água e leve para assar por 20 minutos aproximadamente;

8- Enquanto isso, refogue os tomates cerejas em uma frigideira com um fio de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e manjericão;

9- Depois de prontos, sirva imediatamente acompanhado dos tomatinhos.