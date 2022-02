Irresistível: brigadeiro de chocolate branco com limão

1- Comece retirando raspas da casca de um limão e reserve;

2- Agora retire o suco dos limões utilizando o acessório espremedor do processador;

3- Em uma panela coloque o leite condensado, o suco dos limões e a manteiga ou margarina;

4- Leve ao fogo médio e mexa sem parar até começar a soltar do fundo da panela, então desligue o fogo e acrescente o chocolate branco picado e as raspas da casca do limão, vá mexendo até tudo incorporar;

5- Despeje a mistura pronta em um prato e deixe esfriar completamente;

6- Depois faça bolinhas com as mãos untadas de manteiga ou margarina e passe no açúcar cristal ou em confeitos de sua preferência.