Isca de frango grelhado com chimichurri

1 - O frango em tiras deve ser temperado com suco de limão, a pimenta do reino e sal. Reserve.

2 - Em outra tigela, misture os demais ingredientes até formar uma mistura homogênea. Dica: triture a batata palha para dar crocância ao empanado.

3 - Mergulhe o frango temperado na mistura, depois tire e leve ao prato com as batatas trituradas. Agora frite no óleo até ficarem douradas. Pronto!

4 - Molhe as iscas de frango com o molho de chimichurri. Para fazer, misture o tempero de chimichurri em uma vasilha com vinagre, azeite e sal.