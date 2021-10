1. Tempere o frango com o limão, o sal e a pimenta. Deixe marinar por 10 minutos;

2. Em uma tigela, coloque os ovos batidos e em outra coloque a farinha Panko misturada com o queijo parmesão;

3. Passe as tiras de frango no ovo e depois na mistura de panko com parmesão;

4. Frite no óleo bem quente até dourar;

5. Sirva com o chutney.