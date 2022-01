Lombo com farofa é sinônimo de sucesso!

1 - Misture os temperos e alho já amassado. Leve a uma panela média com o lombo e acrescente a água. Deixe a panela fechada com a carne na água com o tempero por 30 minutos e depois leve para o fogo para cozinhar.

2 - Enquanto cozinha, verifique os lados do lombo para que não grude ou queime. Vá virando para cozinhar por completo. Para saber se a carne já está no ponto, com uma faca, espete no meio. Se estiver dura, é sinal que precisa cozinhar mais um pouco até ficar macia. Quando a carne estiver macia, desligue o fogo, retire a carne e fatie.

3 - Forre uma travessa com farofa, posicione as fatias e sirva quente.