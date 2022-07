Macarrão ninho ao forno

1 - Prepare a seu gosto molho de tomate suficiente para cobrir completamente a massa na forma e reserve.

2 - Acomode a massa ainda crua no refratário médio, uma do lado da outra, recheando com o catupiry.

3 - Cubra com o molho de tomate, salpique o presunto e a muçarela por cima, tempere com orégano e regue com azeite.

4 - Leve ao forno médio pré-aquecido coberto com papel-alumínio por uns 45 minutos e sirva.

