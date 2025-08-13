Manta de linguiça recheada com queijo: ótima pra comer assistindo futebol

Manta de linguiça:

1. Preaqueça o forno a 180º;

2. Retire a tripa das linguiças e coloque metade da carne em uma tigela, formando uma camada;

3. Sobre essa camada, espalhe o requeijão cremoso, deixando uma borda sem recheio para selar a manta;

4. Espalhe o queijo muçarela ralado sobre o requeijão cremoso e, utilizando a outra metade reservada de linguiça, cubra o recheio, pressionando levemente as bordas para que a manta não desmanche durante a cocção;

5. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por cerca 30 minutos;

6. Após, tire o papel e asse por mais 10 minutos ou até dourar.

Vinagrete de abacaxi:

1. Misture todos os ingredientes em uma tigela e sirva com a manta de linguiça fatiada e pão em fatias.