É dia de jogo!

Manta de linguiça recheada com queijo: ótima pra comer assistindo futebol

Receita: Perdigão
13 ago 2025 às 11:00

Foto: Reprodução/Perdigão
Tempo de Preparo Rendimento
1h 10 min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 600g de linguiça toscana
  • 250g de requeijão cremoso tipo catupiry
  • 110g de queijo mussarela ralado
  • ½ abacaxi maduro descascado e picado em cubos pequenos
  • 2 tomates sem sementes picados em cubos
  • 1 cebola roxa descascada picada em cubos
  • 2 colheres de sopa de vinagre
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • ½ xícara de chá de salsinha picada (a gosto)
  • Sal a gosto
Modo de preparo

Manta de linguiça:

1. Preaqueça o forno a 180º;

2. Retire a tripa das linguiças e coloque metade da carne em uma tigela, formando uma camada;

3. Sobre essa camada, espalhe o requeijão cremoso, deixando uma borda sem recheio para selar a manta;

4. Espalhe o queijo muçarela ralado sobre o requeijão cremoso e, utilizando a outra metade reservada de linguiça, cubra o recheio, pressionando levemente as bordas para que a manta não desmanche durante a cocção;

5. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por cerca 30 minutos;

6. Após, tire o papel e asse por mais 10 minutos ou até dourar. 

Vinagrete de abacaxi:

1. Misture todos os ingredientes em uma tigela e sirva com a manta de linguiça fatiada e pão em fatias.

