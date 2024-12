Matambre recheado com bacon, cenoura e azeitona

1 - Tempere o matambre. Abra a manta, coloque o sal, a pimenta e o vinagre por toda a superfície dos dois lados.

2 - Em uma frigideira, refogue a cebola e a cenoura por alguns minutos e junte o bacon. Adicione o alho, doure e reserve.

Montagem

3 - Abra o matambre e coloque as fatias de muçarela, os pedaços de linguiça cortadas ao meio, intercalando uma a uma, e o refogado de legumes com bacon. Tempere com um pouco de sal e finalize com as azeitonas.

4 - Enrole o matambre como se fosse um rocambole. Vá apertando para que fique bem firme e amarre com barbante.

5 - Em uma panela de pressão bem quente, frite o matambre de todos os lados até ficar dourado. Cubra o matambre até a metade com caldo de carne. Tampe e cozinhe por 40 minutos depois que a pressão iniciar.

6 - Desligue o fogo e espere a pressão sair naturalmente.

7 - Coloque em uma assadeira, pincele um pouco de azeite por cima e leve ao forno bem quente a 220°C por 15 minutos ou até dourar mais.

8 - Retire do forno, cortar em fatias e sirva.

