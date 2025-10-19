Pesquisar

PERFEITA PARA O DOMINGO

Mil folhas de chocolate: receita equilibrada e gostosa

Receita Seara
19 out 2025 às 10:30

Tempo de Preparo Rendimento
2h 30 min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 50g de Margarina sem sal
  • 1 embalagem de Massa Folhada Congelada
  • 500 ml de leite integral
  • 4 gemas de Ovo
  • 150g de açúcar refinado
  • 40g de amido de milho
  • 30g de cacau em pó 50%
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Modo de preparo

Descongele a Massa Folhada Congelada Massa Leve conforme as instruções da embalagem.

Enquanto isso, prepare o recheio de chocolate. Em uma tigela, misture as gemas, o açúcar, o amido de milho e o cacau em pó até obter uma pasta lisa.

Em uma panela grande, aqueça o leite até começar a ferver.

Despeje o leite aquecido sobre a mistura de gemas, mexendo bem.

Retorne com a mistura para a panela e leve ao fogo baixo.

Mexa continuamente com um fouet até o creme engrossar bem, sem deixar grudar no fundo.

Retire do fogo e incorpore a Margarina Doriana Sem Sal e a essência de baunilha. Mexa até derreter e obter um creme brilhante.

Cubra o creme com filme plástico em contato direto para não formar película e deixe esfriar completamente na geladeira.

Enquanto o recheio esfria, prepare a massa folheada. Desenrole a massa completamente descongelada.

Com uma faca serrilhada, corte as folhas de massa folhada em retângulos de tamanho igual para formar as camadas.

Preaqueça o forno a 180ºC por 5 minutos.

Disponha as folhas de massa folhada em assadeiras e asse até ficarem douradas e crocantes.

Use um saco de confeitar para distribuir o creme de chocolate frio sobre a primeira camada de massa.

Cubra com outra camada de massa e repita o processo com o creme.

Finalize com a terceira camada de chocolate.

Leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar.

Antes de servir, polvilhe generosamente com açúcar de confeiteiro.

