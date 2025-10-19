Mil folhas de chocolate: receita equilibrada e gostosa

Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|2h 30 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
Descongele a Massa Folhada Congelada Massa Leve conforme as instruções da embalagem.
Enquanto isso, prepare o recheio de chocolate. Em uma tigela, misture as gemas, o açúcar, o amido de milho e o cacau em pó até obter uma pasta lisa.
Em uma panela grande, aqueça o leite até começar a ferver.
Despeje o leite aquecido sobre a mistura de gemas, mexendo bem.
Retorne com a mistura para a panela e leve ao fogo baixo.
Mexa continuamente com um fouet até o creme engrossar bem, sem deixar grudar no fundo.
Retire do fogo e incorpore a Margarina Doriana Sem Sal e a essência de baunilha. Mexa até derreter e obter um creme brilhante.
Cubra o creme com filme plástico em contato direto para não formar película e deixe esfriar completamente na geladeira.
Enquanto o recheio esfria, prepare a massa folheada. Desenrole a massa completamente descongelada.
Com uma faca serrilhada, corte as folhas de massa folhada em retângulos de tamanho igual para formar as camadas.
Preaqueça o forno a 180ºC por 5 minutos.
Disponha as folhas de massa folhada em assadeiras e asse até ficarem douradas e crocantes.
Use um saco de confeitar para distribuir o creme de chocolate frio sobre a primeira camada de massa.
Cubra com outra camada de massa e repita o processo com o creme.
Finalize com a terceira camada de chocolate.
Leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar.
Antes de servir, polvilhe generosamente com açúcar de confeiteiro.
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas