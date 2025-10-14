Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
LANCHE NO PALITO

Mini Corn Dog: versão divertida e crocante do cachorro quente

Receita: Piracanjuba
14 out 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Receitas Piracanjuba
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 35 min
10 porções
Preparo Fácil
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de Leite Integral
  • 1 xícara de chá de farinha de milho
  • ½ xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de Manteiga derretida com sal
  • 200g de Queijo Parmesão ralado
  • 100g de Queijo Prato
  • 1 ovo
  • 1kg de Salsicha
  • Farinha panko para empanar
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

Misture o leite, o ovo e a manteiga derretida com as duas farinhas até obter uma massa homogênea.

Espete no palito as salsichas cortadas em uma espessura de mais ou menos 3 dedos.

Envolva a fatia de Queijo Prato Piracanjuba na salsicha e mergulhe na massa.

Empane em uma mistura de farinha panko e o restante do Queijo Parmesão ralado.

Mergulhe na massa e passe na farinha panko.

Frite em óleo quente.

Escorra no papel toalha e está pronto!

Cadastre-se em nossa newsletter

corn dog Receitas salsicha Receita receita simples

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas