Mini Corn Dog: versão divertida e crocante do cachorro quente

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 35 min
10 porções
|Preparo Fácil
Misture o leite, o ovo e a manteiga derretida com as duas farinhas até obter uma massa homogênea.
Espete no palito as salsichas cortadas em uma espessura de mais ou menos 3 dedos.
Envolva a fatia de Queijo Prato Piracanjuba na salsicha e mergulhe na massa.
Empane em uma mistura de farinha panko e o restante do Queijo Parmesão ralado.
Mergulhe na massa e passe na farinha panko.
Frite em óleo quente.
Escorra no papel toalha e está pronto!
