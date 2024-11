Mojito com café, coquetel clássico e refrescante com hortelã e xarope de limão-siciliano

1 - Coloque as folhas de hortelã e o xarope no fundo do copo.

2 - Coloque gelo e a água tônica citrus.

3 - Faça o café em uma coqueteleira com 2 pedras de gelo. Agite bem até esfriar.

4 - Acrescente delicadamente o café por cima de tudo, no copo, de modo que flutue e forme uma camada.

5 - Decore com hortelã e sirva

