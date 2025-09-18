Molho de Cebola Cremoso com torradas: para inovar seu café da manhã

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 30 min
|
4 porções
|Baixo colesterol
PASSO 1 · PREPARANDO AS TORRADAS
Pré aqueça o forno a 150º C
Disponha as fatias de pão sobre uma forma larga e baixa,
Regue com o Azeite e tempere com o Orégano,
Misture tudo e leve ao forno a 150ºC por 15 minutos.
PASSO 2 · A CEBOLA
Em uma frigideira derreta a manteiga e adicione a cebola picada.
Com a temperatura do fogo baixa, cozinhe as cebolas por cerca de 20 minutos, mexendo de tempo em tempo.
Assim que elas caramelizarem, retire do fogo e coloque em um bowl pequeno.
PASSO 3· FAZENDO O MOLHO
No bowl com a Cebola caramelizada acrescente o requeijão e o iogurte natural e misture bem até incorporar,
Agora acrescente o Alho em pó, a Cebola em pó, o Molho Shoyu, a Pimenta, o Sal e a Salsinha.
Misture tudo muito bem e reserve.
PASSO 4 · FINALIZANDO E SERVINDO
Sirva o Molho em uma tábua, acompanhado de fatias de Pão Baguete,
Finalize o Molho com a Cebolinha Verde picada.
