COMBINAÇÃO SABOROSA

Molho de Cebola Cremoso com torradas: para inovar seu café da manhã

Receita: Receitas Tirol
18 set 2025 às 11:00

Tempo de Preparo Rendimento
h 30 min
4 porções
Baixo colesterol
Ingredientes

  • Pão baguete 1 unidade grande cortada em rodelas diagonais
  • Azeite de Oliva 2 colheres de sopa
  • Manteiga com sal 2 colheres de sopa
  • Cebola 1 unidade Picada finamente
  • Requeijão 1/2 xícara
  • Iogurte natural 1/2 xícara
  • Alho em pó 1/4 de colher de chá
  • Cebola em pó 1/2 colher de chá
  • Molho shoyu 1 colher de chá
  • Pimenta preta 1/4 de colher de chá
  • Sal a gosto
  • Orégano a gosto
  • Salsinha 1 colher de sopa Finamente picada
  • Cebolinha 1 colher de sopa Finamente picada
Modo de preparo

PASSO 1 · PREPARANDO AS TORRADAS

Pré aqueça o forno a 150º C

Disponha as fatias de pão sobre uma forma larga e baixa,

Regue com o Azeite e tempere com o Orégano,

Misture tudo e leve ao forno a 150ºC por 15 minutos.

 

PASSO 2 · A CEBOLA

Em uma frigideira derreta a manteiga e adicione a cebola picada.

Com a temperatura do fogo baixa, cozinhe as cebolas por cerca de 20 minutos, mexendo de tempo em tempo.

Assim que elas caramelizarem, retire do fogo e coloque em um bowl pequeno.

 

PASSO 3· FAZENDO O MOLHO

No bowl com a Cebola caramelizada acrescente o requeijão e o iogurte natural e misture bem até incorporar,

Agora acrescente o Alho em pó, a Cebola em pó, o Molho Shoyu, a Pimenta, o Sal e a Salsinha.

Misture tudo muito bem e reserve.

 

PASSO 4 · FINALIZANDO E SERVINDO

Sirva o Molho em uma tábua, acompanhado de fatias de Pão Baguete,

Finalize o Molho com a Cebolinha Verde picada.

 

Molho cebola Torrada Café da manhã acompanhamento

