Moqueca surf and turf: o encontro inusitado do frango com o peixe

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 15 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
Passo A Passo
Descongele o filé de peito de frango de acordo com as instruções da embalagem. Tempere o filé de frango com sal, pimenta e suco de limão. Deixe marinar por cerca de 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho picados e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione os pimentões e refogue por mais alguns minutos até que comecem a amolecer. Acrescente os tomates e metade do coentro e da cebolinha picados. Mexa bem. Adicione o leite de coco e o caldo de peixe à panela e misture tudo. Deixe ferver por alguns minutos para que os sabores se incorporem. Adicione as tiras de filé de peito de frango à panela e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até que a carne esteja quase cozida. Em seguida, adicione os pedaços de tilápia à panela e cozinhe por mais 5 minutos, ou até que o peixe esteja cozido por completo.
