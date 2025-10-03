Pesquisar

REFEIÇÃO COMPLETA

Moqueca surf and turf: o encontro inusitado do frango com o peixe

Receita: Lar
03 out 2025 às 11:00

Reprodução/Receitas Lar
Tempo de Preparo Rendimento
1h 15 min
6 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • • 600g de filé de peito de frango
  • • 500g de filé de tilápia em pedaços
  • • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • • 1 pimentão amarelo cortado em tiras
  • • 1 cebola grande cortada em rodelas.
  • • 3 dentes de alho picados.
  • • 2 tomates maduros cortados em rodelas.
  • • 1 maço de coentro fresco picado.
  • • 1 maço de cebolinha verde picada.
  • • 200ml de leite de coco.
  • • 200ml de caldo de peixe.
  • • 2 colheres de sopa de azeite de dendê.
  • • 2 colheres de sopa de azeite de oliva.
  • • Sal e pimenta a gosto.
  • • Suco de 1 limão.
Modo de preparo

Passo A Passo

Descongele o filé de peito de frango de acordo com as instruções da embalagem. Tempere o filé de frango com sal, pimenta e suco de limão. Deixe marinar por cerca de 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho picados e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Adicione os pimentões e refogue por mais alguns minutos até que comecem a amolecer. Acrescente os tomates e metade do coentro e da cebolinha picados. Mexa bem. Adicione o leite de coco e o caldo de peixe à panela e misture tudo. Deixe ferver por alguns minutos para que os sabores se incorporem. Adicione as tiras de filé de peito de frango à panela e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até que a carne esteja quase cozida. Em seguida, adicione os pedaços de tilápia à panela e cozinhe por mais 5 minutos, ou até que o peixe esteja cozido por completo.

