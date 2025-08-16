Pesquisar

Receita saudável

Mousse de abacate: diferente, gostoso e fácil de fazer

Receita: Nestlé
16 ago 2025 às 11:00

Foto: Reprodução/Nestlé
Tempo de Preparo Rendimento
0h 25 min
6 porções
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1 envelope de gelatina em pó sem sabor (12g)
  • 5 colheres (sopa) de água fria
  • 1 abacate grande (aproximadamente 800g)
  • 4 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 lata de creme de leite
  • 4 claras
Modo de preparo

1. Em uma panela, leve ao fogo baixo, em banho-maria, a gelatina com a água para dissolver.

2. Em um liquidificador, bata a polpa de abacate com 2 colheres (sopa) de açúcar, creme de leite e a gelatina dissolvida.

3. Em uma panela, misture as claras e com o açúcar restante e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.

4. Transfira para uma batedeira e bata por 5 minutos ou até dobrar de volume.

5. Incorpore ao creme de abacate delicadamente.

6. Despeje a mousse em taças e leve à geladeira por cerca de 3 horas.

7. Sirva decorado com raspas da casca de limão.

 

Abacate mousse Receitas

