Mousse de abacate: diferente, gostoso e fácil de fazer

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 25 min
6 porções
|Culinária Saudável
1. Em uma panela, leve ao fogo baixo, em banho-maria, a gelatina com a água para dissolver.
2. Em um liquidificador, bata a polpa de abacate com 2 colheres (sopa) de açúcar, creme de leite e a gelatina dissolvida.
3. Em uma panela, misture as claras e com o açúcar restante e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.
4. Transfira para uma batedeira e bata por 5 minutos ou até dobrar de volume.
5. Incorpore ao creme de abacate delicadamente.
6. Despeje a mousse em taças e leve à geladeira por cerca de 3 horas.
7. Sirva decorado com raspas da casca de limão.
