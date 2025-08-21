Pesquisar

GOSTINHO DE BRASIL

Muffin de Goiabada: um clássico para o café da tarde

Receita: Receitas Siamar
21 ago 2025 às 11:00

Foto: Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
1h 20 min
8 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 150g de farinha de trigo
  • 100g de fubá
  • 2 colheres de chá de fermento em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 150 g de açúcar
  • 125 ml de óleo vegetal
  • 125 g de iogurte natural
  • 1 ovo
  • 100 g de goiabada cortada em quadradinhos
Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 200º e forre forminhas com papel;

Misture a farinha de trigo, o fubá, o fermento em pó, o bicarbonato e o açúcar em uma tigela;

Misture o óleo, iogurte e o ovo na batedeira.

Junte a mistura líquida aos ingredientes secos e acrescente metade da goiabada em pedacinhos à massa.

Coloque a massa e pedacinhos de goiabada nas forminhas, distribuindo uniformemente.

Asse de 15 a 20 minutos, fazendo o teste do palito. Se sair seco, tire do forno.

Deixe os Muffins descansarem por 5 minutos antes de servir.

