Muffin de Goiabada: um clássico para o café da tarde

Pré-aqueça o forno a 200º e forre forminhas com papel;

Misture a farinha de trigo, o fubá, o fermento em pó, o bicarbonato e o açúcar em uma tigela;

Misture o óleo, iogurte e o ovo na batedeira.

Junte a mistura líquida aos ingredientes secos e acrescente metade da goiabada em pedacinhos à massa.

Coloque a massa e pedacinhos de goiabada nas forminhas, distribuindo uniformemente.

Asse de 15 a 20 minutos, fazendo o teste do palito. Se sair seco, tire do forno.

Deixe os Muffins descansarem por 5 minutos antes de servir.