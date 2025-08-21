Muffin de Goiabada: um clássico para o café da tarde

Cozinha sustentável
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 20 min
|
8 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
Pré-aqueça o forno a 200º e forre forminhas com papel;
Misture a farinha de trigo, o fubá, o fermento em pó, o bicarbonato e o açúcar em uma tigela;
Misture o óleo, iogurte e o ovo na batedeira.
Junte a mistura líquida aos ingredientes secos e acrescente metade da goiabada em pedacinhos à massa.
Coloque a massa e pedacinhos de goiabada nas forminhas, distribuindo uniformemente.
Asse de 15 a 20 minutos, fazendo o teste do palito. Se sair seco, tire do forno.
Deixe os Muffins descansarem por 5 minutos antes de servir.
