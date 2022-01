Muffin de laranja com acerola zero açúcar vai te conquistar!

1 - Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2 - No liquidificador, bata os ovos, o suco de laranja, as acerolas - com cascas e sem sementes -, o adoçante e o óleo de canola.

3 - Transfira para uma tigela e adicion as raspas de laranja e as farinhas. Misture bem com um batedor de arame até incorporar todos os ingredientes e finalize com o fermento.

4 - Distribua a massa em forminhas ou uma forma de bolo comum - asse até dourar.



Calda

5 - Bata todos os ingredientes (6 acerolas sem sementes, 1/2 xícara de suco de laranja, 1 colher de chá de adoçante) no liquidificador e passe por uma peneira. Regue os muffins assim que saírem do forno.

Dica

Caso goste, adicione gotas ou pedaços de chocolate meio amargo, chocolate 70% ou chocolate zero açúcar.