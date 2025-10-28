Pesquisar

Sabor marcante!

Ninho recheado ao molho de espinafre vai surpreender qualquer um que provar

Receita: Receitas Knorr
28 out 2025 às 11:00

Foto: Helena de Castro
Tempo de Preparo Rendimento
h 50 min
4 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1 pacote de macarrão Ninho
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 3 tomates picados
  • 1 copo de requeijão cremoso
  • 1 xícara (chá) de espinafre fresco, picado e cozido
  • 2 xícaras (chá) de leite fervente
  • 1 Cubo de caldo sabor legumes
Modo de preparo

1 - Disponha todo o macarrão tipo ninho da embalagem em um refratário untado, regue com o azeite e recheie cada ninho com os tomates picados.

2 - Cubra com o requeijão já misturado ao espinafre.

3 - Dissolva 1 cubo de caldo de Legumes no leite fervente e regue sobre o macarrão.

4 - Cubra com papel-alumínio e leve ao forno alto, preaquecido, por cerca de 45 minutos, ou até que a massa esteja “al dente”.

5 - Retire do forno e sirva quente.

