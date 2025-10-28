Ninho recheado ao molho de espinafre vai surpreender qualquer um que provar

1 - Disponha todo o macarrão tipo ninho da embalagem em um refratário untado, regue com o azeite e recheie cada ninho com os tomates picados.

2 - Cubra com o requeijão já misturado ao espinafre.

3 - Dissolva 1 cubo de caldo de Legumes no leite fervente e regue sobre o macarrão.

4 - Cubra com papel-alumínio e leve ao forno alto, preaquecido, por cerca de 45 minutos, ou até que a massa esteja “al dente”.

5 - Retire do forno e sirva quente.