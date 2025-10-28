Ninho recheado ao molho de espinafre vai surpreender qualquer um que provar

BONDE GARFO
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 50 min
|
4 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1 - Disponha todo o macarrão tipo ninho da embalagem em um refratário untado, regue com o azeite e recheie cada ninho com os tomates picados.
2 - Cubra com o requeijão já misturado ao espinafre.
3 - Dissolva 1 cubo de caldo de Legumes no leite fervente e regue sobre o macarrão.
4 - Cubra com papel-alumínio e leve ao forno alto, preaquecido, por cerca de 45 minutos, ou até que a massa esteja “al dente”.
5 - Retire do forno e sirva quente.
