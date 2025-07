Ninhos de macarrão com peito de peru gratinado: quando o prato vira obra de arte

1 - Em uma vasilha, misture os ingredientes do recheio. Reserve.

2 - Em um refratário grande, espalhe o molho branco e vermelho e arrume os ninhos de Tagliarini, dando espaço entre um e outro. Recheie cada ninho com a muçarela, o peru e o queijo cremoso e coloque por cima molho branco e vermelho.

3 - Decore com as azeitonas e manjericão e polvilhe com o parmesão. Cubra a forma com papel alumínio e leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 45 minutos.