Omelete de cogumelos e queijo gruyère: refeição simples com toque de sofisticação

1.Fatie os cogumelos finamente .

2.Em uma tigela média, bata os ovos com o sal e a pimenta do reino.

3.Aqueça uma frigideira antiaderente, aqueça a Margarina Doriana Com Sal em fogo médio.

4.Refogue os cogumelos fatiados na frigideira por 3 a 4 minutos.

5.Despeje os ovos batidos sobre os cogumelos na frigideira.

6.Deixe cozinhar por 2 a 3 minutos, até as bordas firmarem.

7.Distribua o queijo gruyère ralado sobre metade do omelete.

8.Dobre a outra metade do omelete sobre o recheio.

9.Cozinhe por mais 1 minuto, até o queijo derreter.

10.Sirva quente