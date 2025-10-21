Omelete de cogumelos e queijo gruyère: refeição simples com toque de sofisticação

ASSUSTADORAMENTE DELICIOSA
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 15 min
|
2 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1.Fatie os cogumelos finamente .
2.Em uma tigela média, bata os ovos com o sal e a pimenta do reino.
3.Aqueça uma frigideira antiaderente, aqueça a Margarina Doriana Com Sal em fogo médio.
4.Refogue os cogumelos fatiados na frigideira por 3 a 4 minutos.
5.Despeje os ovos batidos sobre os cogumelos na frigideira.
6.Deixe cozinhar por 2 a 3 minutos, até as bordas firmarem.
7.Distribua o queijo gruyère ralado sobre metade do omelete.
8.Dobre a outra metade do omelete sobre o recheio.
9.Cozinhe por mais 1 minuto, até o queijo derreter.
10.Sirva quente
