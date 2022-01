Opção vegetariana: hambúrguer de lentilha

1- Triture as lentilhas no processador ou com a varinha mágica, deixando algumas inteiras;

2- Refogue a cebola no azeite até ficar dourada. Depois, junte os cogumelos e salteie;

3- Junte a lentilha, o coentro, a linhaça e os temperos, envolvendo bem. Reserve e deixe esfriar;

4- Divida em pequenos hambúrgueres (se necessário, polvilhe com farinha) e frite de ambos os lados em um frigideira com azeite;

5- Sirva em um pão com espinafre, cenoura ralada e molho de maionese com açafrão. Finalize com gotas de pimenta.