GOSTINHO DE QUERO MAIS

Paçoca Gelada: uma versão diferente do tradicional pavê

Receita: Receita Yoki
02 out 2025 às 11:00

Reprodução/ Receitas Yoki
Tempo de Preparo Rendimento
h 40 min
18 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1 lata de leite condensado
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 1 pote de paçoquinha rolha
  • 1 colher (sobremesa) de margarina sem sal
  • 1 pacote de Chantili
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 2 pacotes de biscoito champanhe
Modo de preparo

1. Esmague bem as paçocas.

2. Em uma panela, misture o leite condensado, a paçoquinha e a margarina e ferva até engrossar.

3. Atente para a consistência: quando ao mexer for possível ver o fundo da panela o creme estará pronto.

4. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Sua paçoquinha de colher está quase pronta!

5. Forre um refratário com biscoitos champagne levemente umedecidos com leite.

6. Em seguida, despeje o creme da paçoca e faça camadas intercalando as bolachas com o creme.

7. Para finalizar, acrescente o chantili batido conforme instruções da embalagem.

8. Decore com paçoquinhas esfareladas e/ou inteiras.

9. Leve sua receita de paçoca de colher para gelar.

