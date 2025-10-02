Paçoca Gelada: uma versão diferente do tradicional pavê

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 40 min
|
18 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1. Esmague bem as paçocas.
2. Em uma panela, misture o leite condensado, a paçoquinha e a margarina e ferva até engrossar.
3. Atente para a consistência: quando ao mexer for possível ver o fundo da panela o creme estará pronto.
4. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Sua paçoquinha de colher está quase pronta!
5. Forre um refratário com biscoitos champagne levemente umedecidos com leite.
6. Em seguida, despeje o creme da paçoca e faça camadas intercalando as bolachas com o creme.
7. Para finalizar, acrescente o chantili batido conforme instruções da embalagem.
8. Decore com paçoquinhas esfareladas e/ou inteiras.
9. Leve sua receita de paçoca de colher para gelar.
