Paleta de frutas vermelhas é irresistível

1- Em um liquidificador coloque o leite, o nescau, o creme de leite e bata bem por 1 minuto;

2- Coloque o creme na primeira camada da forma, coloque no suporte que vem com as forminhas próprias para paletas e leve ao freezer por cerca de 2 horas até congelar;

Recheio

3- Em uma panela coloque as frutas, a água, o açúcar e leve ao fogo por 10 minutos em fogo baixo até apurar e reserve até esfriar;

4- Retire os sorvetes do freezer, tire a parte central onde forma a cavidade do recheio e coloque porções da geleia;

5- Complete com mais um pouquinho do creme branco do sorvete e coloque a parte do palito no centro da forminha fechando bem e coloque no suporte que vem com as forminhas.