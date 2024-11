Panceta suína ao molho de laranja e shoyu

1 - Em um recipiente grande o suficiente para caber a carne, misture o alho, o molho de laranja, a água, o mel, o shoyu e a pimenta.

2 - Coloque a panceta, tempere com sal e pimenta e espalhe a marinada sobre toda a superfície da carne. Deixe descansar na geladeira por 1 hora.

3 - Aqueça o forno na temperatura máxima.

4 - Retire a panceta da marinada e acomode em uma assadeira. Reserve o líquido.

5 - Leve para dourar com a gordura para cima por 20 minutos.

6 - Abaixe a temperatura do forno para 180ºC e deixe por mais 20 minutos. Na metade do tempo, regue a carne com metade da marinada.

Molho

7 - Em uma panela média, junte o líquido da marinada, o amido de milho e misture bem.

8 - Leve para o fogo baixo por 5 minutos, ou até atingir uma consistência parecida com a do mel.

9 - Retire a panela do fogo e passe o molho por uma peneira. Reserve.

10 - Assim que retirar a panceta do forno, enrole em um papel-alumínio e deixe descansar por 5 minutos (garante uma carne mais molhadinha).

11 - Corte em fatias, regue com o molho e finalize com o gergelim e a cebolinha.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda como fazer uma panceta crocante, fácil e saborosa!

Panceta crocante é deliciosa e fácil de fazer no forno

Panceta no forno

Panceta defumada e caramelizada no barbecue