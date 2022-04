Panquecas de frango ao molho de tomates fresco

1- Comece preparando a massa das panquecas. Coloque todos os ingredientes da massa no liquidificador e bata até obter uma massa lisa e homogênea;

2- Agora em uma frigideira untada com óleo ou azeite despeje cerca de ½ xícara de massa e vá girando para que a massa se espalhe e cubra o fundo da frigideira;

3- Quando começar a dourar e levantar as bordas vire e deixe por mais 1 minuto;

4- Repita o processo até acabar a massa;

5- Em uma panela refogue o alho e a cebola com o azeite, acrescente o caldo e o frango, continue refogando, finalize com o sal, pimenta e cheiro verde;

6- Agora distribua o recheio no centro das panquecas e enrole formando um charuto;

7- Reserve;

8- Para preparar o molho basta adicionar todos os ingredientes no copo do liquidificador e bater um pouco até que os ingredientes fiquem triturados, mas não bata muito ou irá virar um “suco”;

9- Agora despeje um pouco do molho no fundo de uma travessa, organize as panquecas já recheadas uma do lado da outra e cubra com o restante do molho;

10- Polvilhe queijo ralado por cima de tudo e leve ao forno até gratinar;

11- Quando estiverem douradas já pode retirar e servir em seguida.