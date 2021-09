Panquecas de iogurte com maçã

Reserve meia colher (sopa) de manteiga.

Em um liquidificador, bata o Iogurte, a farinha de trigo, as gemas, o restante da manteiga e o açúcar. Reserve.

Em uma batedeira, bata as claras em neve.

Coloque, em um recipiente refratário médio, a mistura e adicione as claras em neve, o fermento e o sal, misturando vagarosamente.

Unte com um pouco da manteiga reservada, uma frigideira antiaderente e coloque meia concha de massa no centro. Deixe fritar até ficar dourada e vire do outro lado. Deixe dourar, retire e vá colocando em um prato. Repita o processo até acabar toda a massa. Reserve.

Em uma panela, coloque as maçãs, o suco de limão e leve ao fogo baixo. Deixe cozinhar até que fiquem macias (acrescente um pouco de água se achar necessário, pois normalmente as maçãs soltam água durante o cozimento). Misture o mel, a canela e sirva quente, sobre as panquecas.