Pão de Mel com chocolate e doce de leite para adoçar o começo da semana

Cozinha sustentável
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 20 min
|
8 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
Em uma tigela coloque a farinha de trigo, o açúcar mascavo e o achocolatado. Em seguida acrescente o bicarbonato de sódio, o fermento em pó e a colher de canela e misture bem. Quando tudo estiver misturado coloque o leite morno e mexa novamente. Por fim, acrescente o mel e vá mexendo aos poucos.
Em uma forma untada coloque a massa do pão de mel e leve para assar por 25 minutos. Depois de assado deixe repousar e quando estiver frio corte e recheie com doce de leite. Para finalizar, passe no chocolate derretido e se delicie!
