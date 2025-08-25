Pesquisar

DELÍCIA A QUALQUER HORA

Pão de Mel com chocolate e doce de leite para adoçar o começo da semana

Receita: Receitas Pinduca
25 ago 2025 às 11:00

Foto: Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
1h 20 min
8 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de açúcar mascavo
  • ½ xícara (chá) de achocolatado
  • 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
  • 1 colher (chá) de fermento em pó
  • 1 colher (chá) de canela
  • 300ml de leite morno
  • ½ xícara (chá) de mel
  • ½ xícara (chá) de mel Pinduca
  • Chocolate derretido para cobrir
Modo de preparo

Em uma tigela coloque a farinha de trigo, o açúcar mascavo  e o achocolatado. Em seguida acrescente o bicarbonato de sódio, o fermento em pó e a colher de canela e misture bem. Quando tudo estiver misturado coloque o leite morno e mexa novamente. Por fim, acrescente o mel e vá mexendo aos poucos.

Em uma forma untada coloque a massa do pão de mel e leve para assar por 25 minutos. Depois de assado deixe repousar e quando estiver frio corte e recheie com doce de leite. Para finalizar, passe no chocolate derretido e se delicie!

