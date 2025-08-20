Pesquisar

SEM GLÚTEN

Pão de Queijo de Batata: uma delícia que agrada a todos os paladares

Receita: Receitas AMAFIL
20 ago 2025 às 11:00

Foto: Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
1h 30 min
10 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • - 5 xícaras de chá (700 g) de Polvilho Doce
  • - 1 xícara de chá (90 ml) de óleo;
  • - 1 xícara de chá (180 ml) de leite;
  • - 3 xícaras de chá (600 g) de batata cozida e amassada;
  • - 3 xícaras de chá (200 g) de queijo parmesão ralado;
  • - ½ colher de sopa de sal;
  • - 4 ovos;
Modo de preparo


1° Em uma tigela, coloque o polvilho doce  e o sal, misture e reserve.

2° Numa panela em fogo médio, coloque para ferver o óleo junto com o leite.

3° Desligue o fogo e jogue no polvilho reservado, misturando bem.

4° Junte a batata cozida e amassada, o queijo parmesão ralado e os ovos.

5° Amasse bem e faça pequenas bolinhas.

6° Coloque-as em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 minutos.


