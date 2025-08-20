Pão de Queijo de Batata: uma delícia que agrada a todos os paladares

PETISCO SAUDÁVEL
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 30 min
|
10 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1° Em uma tigela, coloque o polvilho doce e o sal, misture e reserve.
2° Numa panela em fogo médio, coloque para ferver o óleo junto com o leite.
3° Desligue o fogo e jogue no polvilho reservado, misturando bem.
4° Junte a batata cozida e amassada, o queijo parmesão ralado e os ovos.
5° Amasse bem e faça pequenas bolinhas.
6° Coloque-as em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 minutos.
