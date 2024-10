Pão recheado com atum, azeitona e tomate

1 - Coloque o fermento, o açúcar e 1 xícara (chá) de farinha em uma tigela. Faça um buraco no meio e coloque o leite, o sal e o azeite e vá adicionando o restante da farinha e amassando até que fique firme e desgrude das mãos.

2 - Coloque-a em uma tigela untada com azeite, cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.

3 - Misture o atum, as azeitonas, o tomate, a cebola, a salsa e o orégano. Reserve.

Montagem

4 - Abra a massa com um rolo, em mesa enfarinhada em forma de retângulo (30 x 40 cm). Pincele com o molho e espalhe o recheio. Enrole como um rocambole e coloque em uma assadeira média untada com azeite. Deixe crescer mais 30 minutos.

5 - Pincele com a gema e leve para assar em forno médio (180º), pré-aquecido, por 40 minutos ou até ficar firme e corado. Retire, espere amornar e corte em fatias. Sirva.

Dica

Antes de assar, faça furinhos com a ponta de uma faca na parte de cima do pão. Desta forma, ele não abre enquanto assa.

Calorias: 175 a porção

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Receita de pão caseiro de vovó

Pão caseiro fofinho

Pão caseiro enroladinho, igual da vovó