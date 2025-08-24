Pavê de Pêssego e Coco: aquela sobremesa que deixa qualquer tio feliz no domingo

Em uma panela média, dissolva o amido de milho no leite.

Junte o leite de coco, o leite condensado e as gemas e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar.

Retire do fogo e misture a margarina.

Reserve.

Em um refratário médio (29 x 22 cm), faça camadas com metade do biscoito, metade do creme reservado, metade do pêssego e metade do coco.

Repita a operação com o restante dos ingredientes.

Leve à geladeira por 3 horas ou até ficar firme.

Sirva gelado.

Se desejar, umedeça os biscoitos com a calda dos pêssegos.

Também pode ser feito com biscoito champagne.