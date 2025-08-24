Pesquisar

Pavê de Pêssego e Coco: aquela sobremesa que deixa qualquer tio feliz no domingo

Receita: Receitas Maizena
24 ago 2025 às 10:00

Foto: Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 120 min
6 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá Amido de Milho Maizena
  • 2 1/2 xícaras de chá de leite
  • 1 vidro de leite de coco (200 ml)
  • 1 lata/caixinha leite condensado (395 g)
  • 2 gemas de ovo
  • 1 colher de sopa de margarina ou manteiga
  • 1 1/2 pacote biscoito Maizena
  • 1 lata pêssego em calda picado
  • 50 gramas de coco ralado
Modo de preparo

Em uma panela média, dissolva o amido de milho no leite.

 

Junte o leite de coco, o leite condensado e as gemas e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar.

 

Retire do fogo e misture a margarina.

 

Reserve.

 

Em um refratário médio (29 x 22 cm), faça camadas com metade do biscoito, metade do creme reservado, metade do pêssego e metade do coco.

 

Repita a operação com o restante dos ingredientes.

 

Leve à geladeira por 3 horas ou até ficar firme.

 

Sirva gelado.

 

Se desejar, umedeça os biscoitos com a calda dos pêssegos.

 

Também pode ser feito com biscoito champagne.

