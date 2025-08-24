Pavê de Pêssego e Coco: aquela sobremesa que deixa qualquer tio feliz no domingo

Cozinha sustentável
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 120 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
Em uma panela média, dissolva o amido de milho no leite.
Junte o leite de coco, o leite condensado e as gemas e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar.
Retire do fogo e misture a margarina.
Reserve.
Em um refratário médio (29 x 22 cm), faça camadas com metade do biscoito, metade do creme reservado, metade do pêssego e metade do coco.
Repita a operação com o restante dos ingredientes.
Leve à geladeira por 3 horas ou até ficar firme.
Sirva gelado.
Se desejar, umedeça os biscoitos com a calda dos pêssegos.
Também pode ser feito com biscoito champagne.
