1 - Desfie o pernil, misture com o molho que sobrou do assado e com o provolone ralado.

2 - Passe manteiga no pão e toste em frigideira.

3 - Corte a cebola bem fininha.

4 - Para a montagem, passe a mostarda no pão tostado, distribua o pernil desfiado e a cebola roxa.