Pescada amarela na crosta com purê de cenoura

1 – Em uma forma, unte com azeite, coloque a pescada, pincele com manteiga, tempere com sal, pimenta-do-reino, lemon pepper, chimichurri, acrescente cebolas cortadas em quatro partes, tomates ao meio, passe mais um fio de azeite, coloque um ramo de alecrim e leve para o forno para assar em 180 graus por 30 minutos;

2 – Para preparar a crosta pegue a farinha de mandioca, manteiga derretida, tempere com sal, pimenta-do-reino, chimichurri, azeite, misture bem e reserve;

3 – Para preparar o purê de cenoura, cozinhe a batata e a cenoura e amasse. Em um frigideira, coloque a manteiga, fio de azeite, alho picado para fritar, adicione a batata e a cenoura, misture, acrescente o creme de leite, tempere noz moscada, sal, pimenta-do-reino, baixe o fogo, misture bem até chegar no ponto quando descola do fundo da panela.

4 – Retire a pescada do forno, retire o ramo de alecrim, cubra a pescada com a farinha para formar a crosta, coloque uma pimenta dedo de moça inteira, e volte para o forno por mais 15 minutos e estará pronto para servir com o purê de cenoura de acompanhamento.