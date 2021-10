Pesto de manjericão é simples e minimalista, mas esconde pegadinhas

Num panela pequena, ponha água para ferver. Separe e lave folha e flores do manjericão (no copo medidor, deve dar 300 ml). Encha uma bacia com água e muito gelo

Coloque o manjericão em uma peneira e despeje a água fervente sobre ele. Transfira imediatamente para a vasilha com água e gelo

Num processador de alimentos, bata as castanhas e o alho até quase virarem um creme. Junte as folhas de manjericão e bata novamente. Acrescente o azeite em três ou quatro etapas, batendo até obter uma emulsão homogênea

Tempere com sal. Use parte da receita para temperar o macarrão e guarde o restante em um pote de vidro, na geladeira